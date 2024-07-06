Світове споживання вугілля досягло історичного максимуму завдяки Китаю та Індії

Індія зараз споживає більше вугілля, ніж країни Європи та Північної Америки разом узяті. Про це свідчать дані статистичного звіту за 2023 рік, підготовленого Світовим енергетичним інститутом (World Energy Institute).

У звіті йдеться про те, що незважаючи на те, що світову першість у споживанні вугілля посідає Китай (56% світового споживання) у минулому звітному 2023 році Індія перевищила сукупне споживання Європи та Північної Америки вперше в історії.

Раніше агентство Reuters з посиланням на двох представників індійського уряду повідомило, що уряд Індії сказав місцевим енергетичним компаніям цього року замовити обладнання на 33 млрд доларів для вугільної генерації. Ці безпрецедентні інвестиції дозволять протягом п'яти-шести років додати в енергосистему 31 ГВт потужності.

На такий крок влада країни пішла тому, що у червні країна стикнулася з рекордним за 14 років дефіцитом: наявних на сьогодні потужностей не вистачило для задоволення попиту у пікові години навантажень. А тому владі довелося докладати величезних зусиль, щоб не допустити нічних відключень електроенергії.

Загалом споживання вугілля у світі минулого року зросло до понад 164 ЕДж (ексаджоулів). У випадку Індії зростання споживання вугілля в об’ємі 1,6% на противагу роком раніше вцілому у 7 разів перевищило середні темпи зростання за попередні 10 років. Стрімкий розвиток та індустріалізація країни потребують величезної кількості енергії.

Напротивагу їй, споживання вугілля в Європі та Північній Америці, яке традиційно було високим, в останні десятиліття значно скоротилося. Демонструючи тенденцію до зниження воно впало нижче 10 ЕДж, що є найнижчим рівнем з 1965 року. Разом Північна Америка, Європа та Азіатсько-Тихоокеанський регіони спожили 78% загальної світової енергії у 2023 році.

фото Статистичний огляд світової енергетики

Примітно, що світовий видобуток вугілля у 2023 році також досяг найвищого в історії рівня – 179 ЕДж, побивши таким чином встановлений роком раніше рекорд. Майже 80% світового видобутку припадає на Азійсько-Тихоокеанський регіон, а сам він у більшості зосереджений в 4 країнах – Австралії, Китаї, Індії та Індонезії. Разом вони відповідають за 97% видобутку в регіоні.

У Північній Америці, Південній та Центральній Америці, Європі та пострадянському просторі видобуток вугілля скоротився порівняно з рівнем 2022 року.

Додамо, раніше стало відомо про те, що у 2023 році Росія продала Індії сировину нафти на рекордну суму – 37 млрд доларів. Продажі російської сирої нафти до Індії не підлягають санкціям і є цілком законними. Втім, дослідження судноплавних маршрутів, проведене експертами, показує, що такий великий обсяг постачання може бути пов’язаний із тіньовим флотом танкерів із сирою нафтою, спеціально створених Росією, щоб маскувати, з ким і як торгує.