Військовий, якого ображав фітнес-тренер, служив у складі 53-ї окремої механізованої бригади

В Одесі фітнес-тренер обматюкав військового та побажав смерті йому та його побратимам. Як повідомив громадський активіст та волонтер Дем’ян Ганул, кривдник вже отримав повістку та поїхав до Територіального центру комплектування.

Відео, на якому одеський фітнес-тренер зневажливо спілкується із військовим, Дем’ян Ганул опублікував на своїх сторінках у соцмережах. Судячи з дати запису на камері, інцидент трапився у суботу, 6 липня.

На кадрах чутно, як фітнес-тренер нецензурно висловлюється на адресу військовослужбовця та бажає йому, а також всім військовим, які «там воюють», смерті. На прохання військового представитися, чоловік відповів, що він «чєловєк», а військовий для нього «не людина». Після того як військовий повідомив кривднику, що він захищав Україну у складі 53-ї окремої механізованої бригади, той вкотре вилаявся на його адресу.

«Мені по**й, що ти воював, всі хто там воює до***йоби. Ви раби. Йди далі воюй, поки не здох. Ти для мене не людина, ти г**да. Щоб ти здох, щоб ви всі там здохли», – заявив військовому фітнес-тренер.

Зверніть увагу! Відео містить ненормативну лексику!

Дем’ян Ганул повідомив, що перебуває на зв’язку із військовим, якого ображав чоловік. Він також розповів, що особу кривдника вже встановили. Ним виявився одесит Севастьян Гогович. На своїй Instagram-сторінці Севастьян розміщував антиукраїнський контент.

Скріншот Instagram-сторінки Севастьяна Гоговича

Пізніше Дем’ян Ганул опублікував фотографію разом із Севастьяном Гоговичом. На фото видно, що у фітнес-тренера з носа йде кров.

Волонтер Дем'ян Ганул разом із Севастьяном Гоговичом

«Коли ці д*******и зрозуміють, що не можна бути биком, навіть якщо ти фітнес-тренер та трохи накачався. Підлога мокра, тренер пропустив день ніг та упав», – написав Дем’ян Ганул.

Також активіст повідомив, що чоловік отримав повістку та «поїхав проходити військово-лікарську комісію».

«Я проконтролював його трансфер до "бусіка", тепер військові матимуть змогу запитати в нього, чому він бажав їм смерті», – підсумував Дем’ян Ганул.

Нагадаємо, 3 липня в Одесі клієнт ветеринарної клініки облаяв лікаря-ветеринара, ветерана ЗСУ з ампутацією ніг Олексія Притулу за те, що той відмовився встати, щоб оглянути його собаку. Пізніше з’ясувалося, що ветерана облаяв одесит Вадим Шевеленко, який обіймав посаду позаштатного радника віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, чоловіка одразу звільнили.