Тіла потопельниць з води дістали рятувальники і передали поліції

У суботу, 6 липня, у селі Батрадь Берегівського району на Закапатті в озері втопилися двоє неповнолітніх дівчат.

Як розповіли в ДСНС, у суботу по обіді четверо подружок 10-12 років гуляли біля водойми, одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули услід, аби допомогти. Перша змогла випливти, однак інші двоє зникли на глибині.

Трагедія сталася в селі Батрадь на Бергівщині (фото ДСНС)

Близько 18:00 водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції.