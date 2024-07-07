В озері на Закарпатті втопилися двоє неповнолітніх дівчат
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Тіла потопельниць з води дістали рятувальники і передали поліції
У суботу, 6 липня, у селі Батрадь Берегівського району на Закапатті в озері втопилися двоє неповнолітніх дівчат.
Як розповіли в ДСНС, у суботу по обіді четверо подружок 10-12 років гуляли біля водойми, одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули услід, аби допомогти. Перша змогла випливти, однак інші двоє зникли на глибині.
Трагедія сталася в селі Батрадь на Бергівщині (фото ДСНС)
Близько 18:00 водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції.
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