Військовий отримав 1500 доларів хабара від ухилянта

Галицький районний суд Львова розглянув справу про обвинувачення посадовця одної з військових частин Мар’яна М., який за 1500 доларів хабара обіцяв допомогти військовозобов’язаному ухилитися від служби в армії. Військового визнали винним, але звільнили від відповідальності у зв’язку із закінченням термінів давності.

За матеріалами справи, військовослужбовець, уродженець Жовкви Мар’ян М., який раніше працював начальником сховища зберігання продовольства у військовій частині, одержав від військовообов’язаного 1500 доларів хабара. За гроші він обіцяв вплинути на ухвалення рішення військово-лікарської комісією та Сколівським районним комісаріатом про визнання чоловіка непридатним до служби. Затримали військового після одержання грошей біля ТЦ «Форум Львів».

Обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що хабара не отримував і насправді обговорював з військовозобов’язаним купівлю дров. Незважаючи на це, його вина була доведена негласними слідчими діями та іншими доказами у справі.

Суддя Олег Юрків визнав Мар’яна М. винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та присудив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на два роки. Водночас військового звільнено від кримінального покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.