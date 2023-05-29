Мотоцикліст втікав від мотопатрульних через поле

На вулиці Карла Мікльоша, що поблизу стадіону «Арена Львів», 26 травня мотопатрульні помітили 22-річного мотоцикліста без шолома. Чоловік не увімкнув сигнал повороту, звертаючи праворуч, і проігнорував вказівку правоохоронців зупинитися. Водій почав втікати через поле, але його мотоцикл застряг у багні. У прес-службі патрульної поліції Львова розповіли, що чоловік був п'яним.

«Патрульні пішки наздогнали мотоцикліста. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Сказав, що вперше виїхав на автодороги, бо зазвичай їздить лісами та бездоріжжям. Під час перевірки на стан сп'яніння, алкотестр Drager показав результат – 1,09 проміле», – розповіли у прес-службі поліції.

Правоохоронці склали на 22-річного мотоцикліста протоколи за невиконання вимог про зупинку та за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що у Львові затримали 34-річного мотоцикліста, який скоїв ДТП на перехресті вулиць Дорошенка – Бібліотечна й втік. У чоловіка були підроблені документи на керування транспортом.