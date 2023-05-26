Водія затримали на вулиці Шевченка

Мотопатруль на вулиці Шевченка затримав 34-річного мотоцикліста, який 16 травня скоїв ДТП на перехресті вулиць Дорошенка – Бібліотечна та втік. У прес-службі патрульної поліції Львівської області у п'ятницю, 26 травня, розповіли, що постраждалий в аварії водій автомобіля Hyundai Accent встиг запам'ятати дані мотоцикліста й передав їх патрульним. Правоохоронцям вдалося встановити номерний знак мотоцикла червоного кольору марки Honda.

У 34-річного мотоцикліста були підроблені документи. «Вчора вдень екіпаж мотопатруля помітив цей мотоцикл на вулиці Шевченка. Водієві дали вказівку зупинитися. Під час перевірки документів, патрульні побачили ознаки підробки у свідоцтві про реєстрацію. Воно було відсутнє в обліку», – повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Прес-служба патрульних додає, що водієві загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що 25-травня на Львівщині 14-річний підліток на мотоциклі збив 9-річну дівчинку. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.