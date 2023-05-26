Ввечері у четвер, 25 травня, підліток, керуючи мотоциклом, збив 9-річну дівчину, яка перебігала дорогу у селищі на Львівщині. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, дівчину з травмами доставили у лікарню.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія трапилась близько 18:20 у селищі Івано-Франкове на Львівщині. 14-річний хлопець керував мотоциклом Hornet та збив 9-річну дівчинку. Поліція повідомляє, що вона перебігала дорогу. Унаслідок наїзду дитина отримала травми та була доставлена у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років