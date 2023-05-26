Водій автомобіля Škoda Fabia не впорався з керуванням та в'їхав у приватний житловий будинок

У ніч на п’ятницю, 26 травня, у Стрийському районі Львівщини водій легковика не впорався із керуванням та в’їхав у житловий будинок. Водія, а також мешканця приватного будинку з травмами госпіталізували.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, аварія трапилась близько 01:40 26 травня на вул. Івана Франка у селі Лучани. Водій автомобіля Škoda Fabia не впорався з керуванням та в'їхав у приватний житловий будинок.

Внаслідок ДТП травмовано мешканця будинку,1939 року народження та водія автомобіля, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Ходорівську міську лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по вивільненню водія з автомобіля та транспортовано до «карети швидкої». Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.