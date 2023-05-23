Мікроавтобус раптово виїхав на смугу зустрічного руху та спричинив ДТП

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок водію мікроавтобуса, який вчинив ДТП, виїхавши на зустрічну смугу. Унаслідок аварії постраждали четверо людей. Суд звільнив водія від тюремного ув’язнення з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у травні 2023 року, аварія трапилась ще у жовтні 2020 року на трасі Львів – Самбір. Водій мікроавтобуса Opel Vivaro виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у авто Skoda Octavia Tour. Унаслідок зіткнення водій та пасажирка Skoda Octavia отримали травми, а також двоє пасажирів мікроавтобуса, зокрема 16-річна дівчина, зазнали поранень.

У суді водій мікроавтобуса визнав свою провину та не зміг пояснити причин, чому він виїхав на зустрічну смугу. Водій Skoda Octavia розповів, що мікроавтобус різко виїхав на зустрічну смугу на відстані приблизно 50 – 70 метрів, від лобового удару його авто відкинуло на узбіччя.

Обираючи покарання для водія мікроавтобуса, суд врахував, що він є військовим та частково відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Справу розглядала суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка визнала водія мікроавтобуса винним у вчиненні ДТП та призначила водію чотири роки тюрми без позбавлення водійських прав, оскільки він проходить військову службу на посаді водія. Однак винуватця ДТП звільнили від тюремного ув’язнення з річним іспитовим терміном.

Також суд зобов’язав виплатити водію та пасажирці Skoda Octavia понад 90 тис. грн від страхової компанії та ще 100 тис. грн їм має виплатити винуватець ДТП. Ще понад 70 тис. грн страхова компанія має виплатити пасажирці мікроавтобуса. На вирок суду ще може бути подана апеляція.