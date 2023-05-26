Старосамбірський районний суд Львівщини звільнив від тюремного ув’язнення військового Держприкордонслужби, який не маючи водійських прав вчинив смертельну ДТП на Львівщині. Назару Моцяку призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 5 червня 2022 року на грунтовій дорозі між населеними пунктами Мігово та Княжпіль Добромильської міської територіальної громади. Назар Моцяк керував авто ВАЗ 2108, не впорався із керуванням, злетів у кювет, унаслідок чого авто перекинулось. Пасажир ВАЗу отримав травми, від яких помер на місці ДТП.

На момент вчинення ДТП у водія не було водійських прав, він отримав їх у вересні 2022 року, уже після смертельної ДТП. У суді Назар Моцяк визнав свою провину та вважає, що аварія сталася тому, що дорога була покрита щебенем, а він це не врахував.

Адвокати Назара Моцяка просили суд не позбавляти його права керування транспортними засобами, оскільки він є військовослужбовцем ДПСУ і посвідчення водія йому потрібне для доїзду на роботу та для потреб його сім’ї. Родичка загиблого у суд не з’явилась, але подала заяву, у які вказала, що не має до водія претензій, та просила суд його суворо не карати.

Справу розглядав суддя Юрій Пошивак, який визнав Назара Моцяка винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили п’ять років тюрми з дворічним позбавленням водійських прав, але звільнили від відбування основного покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.