Залізничний районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні прикордонника Західного регіонального управління ДПСУ Юрія Манжулу. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, 19 квітня Юрія Манжулу зупинили з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом авто Opel Astra на вул. Любінській неподалік будинку №162. Він погодився пройти перевірку на стан сп’янінням на алкотестері, яка підтвердила у нього 1,60 проміле алкоголю.

З матеріалів справи відомо, що Юрій Манжула працює у 7 прикордонному загоні Західного регіонального управління ДПСУ. На розгляд справи у суді він не прийшов.

Суддя Наталія Палюх дослідила матеріали справи та визнала водія винним у невтерезому водінні. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.