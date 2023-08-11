Автомобіль злетів з дороги і перекинувся на дах

Неподалік Рівного на трасі «Київ–Чоп» сталась аварія, в якій постраждали четверо людей. Причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням і допустив з'їзд легковика в кювет.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 14:00 у п'ятницю, 11 серпня, в селі Грушвиця Перша (орієнтовно за 20 км від Рівного по трасі «Київ–Чоп»).

«Водій автомобіля Skoda Fabia, житель Львівської області, із невстановлених поки причин не впорався із керуванням та допустив виїзд транспортного засобу поза межі проїзної частини із подальшим перекиданням у кювет», – йдеться у повідомленні.

У салоні легковика перебували ще троє пасажирів: їх та водія доправили до лікарні із різними травмами різного ступеня. На місці події працювали рятувальники, які деблокували учасників ДТП із салону.

Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.