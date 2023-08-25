У двох цистернах бензовозу було близько 15 тонн пального

На трасі неподалік міста Костопіль на Рівненщині перекинувся бензовоз. Вантажівка перекрила трасу «Городище-Рівне-Старокостянтинів» (дорога з Костополя на Сарни). За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, близькл 13:15 у п'ятницю, 25 серпня, до рятувальників надійшло повідомлення про перекидання однієї з цистерн бензовозу. Інцидент стався на трасі біля села Рокитне, що неподалік Костополя.

«Прибувши на місце виклику, вогнеборці негайно подали пінний ствол для попередження можливого загоряння палива, а також відключили клеми акумуляторних батарей в транспортному засобі. У двох цистернах було 15 тонн дизельного пального. На щастя, пожежі та вибуху вдалося уникнути. Рятувальники спрацювали дуже оперативно», – йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. У прес-службі патрульної поліції Рівненщини додають, що протягом години рух цією ділянкою траси був повністю заблокований, але близько 16:30 його вдалося повністю відновити.