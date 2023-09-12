Аварія сталась у селі Дерно Луцького району, на трасі «Луцьк–Рівне»

На Волині водій Linkoln на смерть збив 69-річного пішохода. Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у понеділок, 11 вересня, у селі Дерно Луцького району (траса «Луцьк–Рівне»).

«60-річний житель Київської області, керуючи автомобілем Lincoln, допустив наїзд на пішохода, 69-річного жителя Луцького району. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що очевидці ДТП повідомляли у соцмережах, що водій збив чоловіка на пішохідному переході, але у поліції наразі цю інформацію не підтверджують.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Автомобіль у рамках досудового розсідування поліцейські вилучили.