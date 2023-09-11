Юнак не впорався з керуванням і впав з мотоциклу на дорозі

На Рівненщині внаслідок аварії загинув 16-річний мотоцикліст. Хлопець не впорався з керуванням і впав з мотоцикла, внаслідок чого отримав важкі травми і помер у медзакладі наступного дня після ДТП.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 15:00 у неділю, 10 вересня. До правоохоронців звернулись медики, які доправили неповнолітнього мотоцикліста у лікарню.

«Неповнолітній житель села Купель, керуючи мотоциклом Teken, між населеними пунктами Кам'яне та Купель Сарненського району не впорався з керуванням та допустив самопадіння», – повідомляють у поліції.

Хлопця з важкими травмами госпіталізували. Незважаючи на надану медичну допомогу, юнак помер у медзакладі в понеділок, 11 вересня. Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Додамо, що цього ж дня на Рівненщині сталась ще одна аварія за участі неповнолітніх мотоциклістів: у селі Озерці Вараського району внаслідок падіння з мотоциклу постраждали 13-річна дівчина та 16-річний хлопець. Неповнолітній потерпілий пояснив, що дав дівчині покерувати транспортом на її прохання.