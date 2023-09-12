Аварія сталась вночі на Копистинському шосе у Хмельницькому

У Хмельницькому п'яний 30-річний водій ВАЗ збив пішохода і втік з місця. Однак поліцейським вдалося затримати зловмисника тієї ж ночі. За смертельну ДТП, вчинену в стані сп'яніння, йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 23:00 у понеділок, 11 вересня. На Копистинському шосе у Хмельницькому водій ВАЗ-2115 наїхав на 41-річного хмельничанина. Від важких травм пішохід загинув.

«Водій ВАЗу зник з місця ДТП. Для оперативного розшуку зловмисника начальник Хмельницького райуправління поліції ввів план «Перехват». Невдовзі водія розшукали і затримали», – йдеться у повідомленні.

Особу водія встановили: ним виявився 30-річний мешканець села Копистин. Перевірка показала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Підозри водієві поки не вручали, але це станеться найближчим часом, додають у поліції.