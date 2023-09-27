Аварія сталась на вулиці Пілотській у Хмельницькому

У Хмельницькому в аварії загинув 74-річний водій мопеда. Встановлено, що на чоловіка наїхав водій вантажівки. Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталася вчора, 26 вересня, близько 14:30 години, на вулиці Пілотській.

«Відбулось зіткнення між скутером Honda під керуванням 74-річного місцевого жителя та вантажівки DAF, за кермом якої перебував 64-річний житель Закарпатської області. У результаті ДТП водій мопеду від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

За яких обставин сталась аварія та чи перебував хтось із водіїв у стані алкогольного сп'яніння, встановлюють правоохоронці. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Зауважимо, що санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.