Вимірювання через драгер показало, що в крові водія рівень алкоголю становив 1,52 проміле

38-річний водій Volkswagen Golf Variant скоїв ДТП на автодорозі Львів – Брюховичі, зіткнувшись під час зустрічного роз’їзду з автомобілем Audi Q8. Під час спілкування з порушником поліцейські виявили, що він нетверезий. Про це у неділю, 10 грудня, повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Вимірювання через драгер показало, що в крові водія рівень алкоголю становив 1,52 проміле, що у 7,6 разів більше за норму. На порушника склали протокол, справу розглядатиме суд.

У патрульній поліції Львівської області повідомляють, що за 11 місяців 2023 року в області сталося 165 аварій з потерпілими через нетверезих водіїв. У цих ДТП 240 людей травмувались, 17 – загинули.

За цей же період поліцейські склали 9029 протоколів на водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.