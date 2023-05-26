Рятувальники визволяли зі зімн'ятого авто пасажирку

На Тернопільщині на дорозі в селі Шибалин трапилася смертельна аварія – одна людина загинула, ще двоє з різними травмами потрапили в лікарню. Легковий автомобіль спочатку допустив зіткнення з трактором, а пізніше врізався у вантажівку.

Аварія сталася 25 травня о 22:00 на автодорозі М-30 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» на в'їзді у село Шибалин Бережанської територіальної громади Тернопільського району. Водій автомобіля Volkswagen Passat вирішив обігнати трактор JONN DEERE, який їхав попереду. Однак несподівано зачепив його боком машини. Від цього автомобіль розвернуло і викинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з вантажівкою MAN.

На місце події очевидці викликали рятувальників, бригаду швидкої допомоги та поліцію. Працівники ДСНС, щоб вивільнити постраждалих з понівеченого авто, застосували спеціальні гідравлічні інструменти.

«На місце події залучався черговий караул працівників пожежно-рятувального загону ДСНС. Рятувальники знерухомили автомобіль Volkswagen Passat противідкатними опорами, щоб він не з'їхав у глибоке узбіччя. За допомогою гідравлічного інструмента спеціалісти провели розрізання металевих дверей автомобіля і стійки, щоб розблокувати потерпілу пасажирку», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Рятувальники наклали на шию жінки спеціальний шийний комірець, щоб не пошкодити хребет та передали працівникам швидкої допомоги. Водій Volkswagen Passat загинув на місці.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

наслідок ДТП двоє осіб травмовано, 1 особа загинула.