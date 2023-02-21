Аварія сталася на зебрі на під'їзді до Ужгорода, водій за кермом був тверезий

Збитий на початку січня працівником СБУ пішохід помер у лікарні в Ужгороді. Про смерть Юрія Дербаля стало відомо у вівторок, 21 лютого, більш ніж за місяць після самої аварії. Його дружина Марія тоді загинула на місці ДТП. За даними ZAXID.NET, за кермом авто перебував працівник СБУ Олександр Перевозник, якого після інциденту взяли під варту. Саме сьогодні підозрюваний у смертельній ДТП оскаржував у суді запобіжний захід.

Про смерть другого постраждалого в аварії за участі працівника СБУ у вівторок, 21 лютого, повідомила його донька Тетяна Дербаль. За її словами, чоловік помер у лікарні, внаслідок травм, отриманих у ДТП. «Дива не сталося. Сьогодні внаслідок травм, отриманих в ДТП, помер наш любий, найкращий татко, дідусь і дуже щира хороша людина Юрій Дербаль», – написала Тетяна Дербаль у Facebook.

Справу про вчинення ДТП працівником СБУ веде Державне бюро розслідувань. Імені підозрюваного у скоєнні ДТП з двома загиблими пішоходами правоохоронці не називають. Проте, за даними ZAXID.NET йдеться про працівника СБУ Олександра Перевозника. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, проте саме у вівторок, 21 лютого, підозрюваний з адвокатом оскаржували в апеляційному суді попередню ухвалу суду про тримання під вартою.

Нагадаємо, смертельна аварія за участі працівника СБУ сталася 17 січня 2023 року на пішохідному переході в селі Оноківці. Від удару 67-річна Марія Дербаль загинула на місці ДТП, її чоловік Юрій Дербаль з важкими травмами був доставлений до реанімації. У прес-службі СБУ Закарпаття офіційно підтвердили факт ДТП за участі військовослужбовця СБУ та зазначили, що його відсторонять від роботи. Також у СБУ уточняли, що, військовий перебував у тверезому стані та їхав на роботу. На фото, оприлюднених донькою збитих пішоходів Тетяною Дербаль, видно, що від удару обох потерпілих відкинуло на десятки метрів. Після аварії ДБР відкрило кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.