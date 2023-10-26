Двоє чоловіків планували непомітно перелізти між пасажирською і вантажною секцією

У пункті пропуску «Шегині- Медика» на Львівщині під час перевірки вантажопасажирського мікроавтобуса Volkswagen Crafter прикордонники викрили двох ухилянтів. У бусі збудували рухому перегородку між пасажирським та вантажним відсіками, через яку вони мали переміщатись під час огляду на кордоні, не потрапляючи в поле зору прикордонників. За це водія взяли під варту, а бус вилучили.

«За задумом водія, він мав спочатку представити для огляду один відсік, закрити двері, подати умовний стук, а потім відкрити двері іншого відсіку. В цей час пасажири, які переховувалися за задніми пасажирськими сидіннями, мали перебратися у вантажну секцію. Але пильні прикордонники запідозрили обман», – розповіли 26 жовтня у Держприкордонслужбі України.

Прикордонники розповідають, що після того, як його задум викрили, водій довго ігнорував вимоги відкрити двері, під час огляду буса поводив себе знервовано, імітував блокування дверей. Водій постукував по мікроавтобусу, подаючи умовні знаки втікачам.

Як розповіла начальниця відділення інспекторів прикордонної служби «Шегині» Вікторія Бондарчук, пасажирів мікроавтобуса змусили вилізти зі схованки. Це чоловіки 1985 та 2003 років народження. Як з’ясувалося згодом, перевізник отримав оплату по 5 тисяч доларів з кожного.

У поліції уточнили, що водій – 45-річний мешканець Дніпропетровської області. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та взяли під варту, а Volkswagen Crafter вилучили.

На двох нелегальних пасажирів, мешканців Сумської області, прикордонники оформили адмінматеріали за ст. 204 КУпАП за спробу незаконного перетинання кордону та подали у поліцію документи за ст. 336 ККУ – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.