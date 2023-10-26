54-річного львів'янина затримали за підробку документів і переправлення ухилянтів

Поліцейські затримали 54-річного львів’янина за організацію переправлення ухилянтів за кордон у статусі інваліда. Чоловік підробляв довідки МСЕК та пенсійні посвідчення, за один пакет документів брав 500 доларів.

«За грошову винагороду він виготовив та в подальшому збув військовозобов’язаному пакет фіктивних документів. Зокрема, довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійне посвідчення. В останніх містились завідомо недостовірні відомості щодо отримання відповідної групи інвалідності. Це надавало чоловіку право безперешкодного перетину кордону», – повідомили у четвер, 26 жовтня, в прокуратурі Львівщини.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили печатки, принтери та інші докази виготовлення фіктивних документів

Свої послуги чоловік оцінив у 500 доларів за пакет документів. Фіктивні документи виготовляв у себе вдома. Під час обшуків у нього вилучили пристрій для виготовлення печаток, печатки, принтери, ноутбуки та інші речові докази.

Затриманому повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 ККУ). Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб.