Під час обшуку авто поліцейські виявили готівку

На Буковині поліцейські затримали чоловіка, який організував незаконну переправу до Молдови двох українців призовного віку. За свої послуги буковинець отримав 8500 доларів США. Правоохоронці затримали організатора та двох ухилянтів поблизу українсько-молдовського кордону.

30-річний житель Чернівецької області пропонував свої послуги охочим виїхати за кордон в інтернеті. Клієнтів запевняв, що знає місцевість та без проблем допоможе втікачам перетнути кордон, минаючи офіційні пункти пропуску прикордонної служби.

«Підозрюваний особисто зустрічав та перевозив на своєму авто клієнтів до заздалегідь визначеного з іншими учасниками незаконної переправи місця. Далі чоловіки пересідали в інший автомобіль, який доставляв їх до ділянки державного кордону України», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Працівники поліції Буковини спільно зі співробітниками СБУ затримали організатора та двох ухилянтів під час спроби незаконного перетину кордону. Під час обшуків в учасників схеми виявили гроші – 8500 доларів, мобільні телефони та «чорнові» записи.

«Вартість “квитка” до Республіки Молдова для перебіжчиків складала 4500 доларів США. Частину грошей брав одразу, іншу частину – після виконання умов домовленостей. Двоє затриманих ухилянтів сплатили усю суму наперед», – повідомили в поліції Буковини.

Суд вже обрав для буковинця запобіжний захід. Також правоохоронці мають інформацію, що чоловік діяв не сам. Зараз встановлюють його ймовірні спільники. Організатору незаконного перетину кордону оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через держкордон). Йому загрожує позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. На ухилянтів склали адміністративні протоколи, чоловіки заплатять штрафи.