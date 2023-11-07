Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав Михайла К. винним в ухиленні від мобілізації – військовозобов’язаний чоловік отримав повістку та не прийшов у військкомат. У суді Михайло К. заявив, що має проблеми зі здоров’ям, а також вагу – 49 кг. На думку чоловіка, на фронті він буде «лише черговою мішенню противника». Суд призначив йому три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, Михайло К. наприкінці травня 2023 року отримав повістку, він прийшов у призовну дільницю, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний здоровим та придатним до військової служби. Після цього Михайло К. мав прийти у військкомат для відправлення у військову частину, однак проігнорував повістку. Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову.

У суді обвинувачений розповів, що не прийшов на відправку, бо боявся, що йому скажуть служити у військовій частині, яка розміщена близько до зони бойових дій. Михайло К. заявив, що, враховуючи його незадовільний стан здоров’я та вагу у 49 кг, він буде «лише черговою мішенню для ворога». Обвинувачений також зазначив, що до оголошеного в Україні воєнного стану він був непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час.

Справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали та врахував дані про обвинуваченого. Зокрема те, що він офіційно не працевлаштований, раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності, але вважається не судимим через погашення судимості. У нього на утриманні є малолітня дитина.

Суддя визнав Михайла К. винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання – три роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.