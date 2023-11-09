Чоловіків затримали під час чергової спроби переправити ухилянтів у Румунію

На Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які організували незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних чоловіків. За додаткову плату вони забезпечували ухилянтів гідрокостюмами, в яких ті мали переплисти кордон із Румунією.

Як повідомили в поліції, троє мешканців Закарпатської області за 3000 доларів США пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Організував незаконний трансфер раніше судимий 57-річний місцевий мешканець, який має зв’язки з криміналом. Він підшуковував охочих незаконно виїхати з України поза межами пунктів пропуску.

Ще двоє його спільників відповідали перемовини, перевезення ухилянтів до так званої перевалочної бази, супроводження до місця перетину, інструктаж та видачу гідрокостюмів. Костюми видавали за окрему плату – 100 доларів.

«Чоловікам видавили гідрокостюм, в якому вони річкою Тиса перепливали до кордонів Румунії. Речі плавців один з учасників злочинної групи в подальшому переправляв їх власникові. За свої послуги ділки брали 3000 доларів США», – повідомили в поліції.

7 листопада поліцейські та прикордонники затримали трьох членів злочинного угрупування під час підготовки ухилянта до незаконного перетину кордону. У них вилучили 3000 доларів США та гідрокостюм. Слідчі повідомили чоловікам про підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. За вчинене їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років.