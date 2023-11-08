Великоберезнянський районний суд Закарпатської області визнав винним у спробі незаконного перетину кордоні айтівця Ігоря Поправку, якого затримали біля кордону з Словаччиною на Закарпатті. Суд призначив порушнику 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, ФОП Ігор Поправка наприкінці серпня спробував незаконно перейти кордон із Словаччиною на Закарпатті. Чоловіка затримали прикордонники на відстані приблизно одного кілометру до держкордону.

На розгляд справи у суді Ігор Поправка не прийшов. У матеріалах справи є заява чоловіка, у якій він признав свою провину у спробі незаконного перетину кордон та просив розглянути матеріали без його участі, оскільки йому далеко добиратись до суду. Ігор Поправка також пояснив, що у Словаччині проживає його дружина та діти, саме тому він намагався незаконно перетнути кордон.

За даними бізнес-пошукової системи YouControl, ФОП Ігор Поправка зареєстрований у Києві, основний вид його діяльності – це комп’ютерне програмування.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав чоловіка винним у спробі незаконного перетину кордону. За вчинене йому призначили 3400 грн штрафу.

Нагадаємо, що нещодавно солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.