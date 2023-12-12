Жителька Донеччини шпигувала за ЗСУ для російської спецслужби

Співробітники Служби безпеки України затримали жительку Донеччини, яка співпрацювала з ФСБ. За даними слідчих вона зливала ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ в районі Краматорська. Про це у вівторок, 12 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, її «зв’язковим» був настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до країни-агресора та почав працювати на ФСБ. Раніше жінка була помічницею клірика, а після його втечі до Росії – продовжила тримати із ним контакт.

«Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу. Там вона зустрічалась зі своїм куратором від ФСБ – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів. Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП)», – йдеться у повідомленні.

Потім зловмисниця повернулася в Україну і почала збирати розвіддані для росіян. Одержані відомості передавала до Росії через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в одному із месенджерів.

Інформаторку РФ співробітники Служби безпеки України затримали у власному помешканні у селищі Красноторка. Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих ворогу. За співпрацю з окупантами жінці загрожує до 8 років тюрми. Зараз вона перебуває під вартою.