Зрадник готувався до «евакуації» після коригування повітряних ударів по місту

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ у Миколаївській області та корегував повітряні удари окупантів. Про це повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 11 грудня.

Як встановили правоохоронці, передусім фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. На виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх «кураторів» з російського ГРУ 10 тис. грн «авансу» на власну банківську картку. Наступні суми мали надходити фігуранту в міру надання ним нових координат базування та переміщення українських військ.

Зазначається, що розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого поплічника на лівобережну частину Херсонської області, де проживали його батьки.

Втім, СБУ завадила реалізації цих «планів». Вона встановила місцеперебування російського агента та затримала його на спробі передачі розвідінформації загарбникам.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонської області й вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою. За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт «куратора» з російського ГРУ та «умовні фрази», які зрадник використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом.

Під час обшуку у затриманого вилученого мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.