Суд увʼязнив на 15 років військовослужбовця Служби департаменту охорони об’єктів УДО України. За даними слідчих ДБР, він 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах запровадженого воєнного стану, порушив військову присягу та перейшов на бік ворога. Про у пʼятницю, 8 грудня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, на момент захоплення села Нова Басань на Чернігівщині чоловік перебував вдома після лікарняного. Замість повернення до Києва на службу він пішов на співпрацю з росіянами. Чоловік виконував накази командирів збройних сил Росії, поселив їх у своєму помешканні, готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти та майно у місцевих мешканців. Також разом з росіянами він грабував місцевий магазин.

«Окупанти кинули зрадника під час втечі з Чернігівської області, не зважаючи на те, що він намагався сісти на ворожу бронетехніку з сумками із награбованим. Його було затримано після звільнення села слідчими ДБР», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав експравоохоронця винним у державній зраді та самовільному залишенні місця служби. Йому призначили 15 років увʼязнення із конфіскацією майна. Вирок набуде чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.