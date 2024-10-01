Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Запоріжжі агента ФСБ, який скоїв замах на чиновника Мелітопольської міської ради. Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, затриманий – житель тимчасово окупованого Мелітополя. До початку повномасштабного вторгнення він відбував покарання у російській тюрмі за умисне вбивство. У червні 2024 року російська спецслужба завербувала чоловіка та направила на курси спецпідготовки у навчальному центрі ФСБ, який розташований на тимчасово окупованій території.

Після цього чоловік отримав завдання від окупантів – вбити чиновника Мелітопольської міської ради, який проживав у Запоріжжі. Російський агент приїхав до міста та почав вистежувати жертву. Зокрема, він шпигував біля будинку чиновника, видаючи себе за комунальника.

«За інструкцією російської спецслужби кілер підстеріг посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми, потерпілий вижив», – йдеться у повідомленні.

Після злочину російський агент планував втекти на тимчасово окуповану частину Запорізької області через країни ЄС, скориставшись однією із «схем для ухилянтів». Втім, СБУ викрила та затримала російського агента.

Затриманому повідомили про підозри у державній зраді та замаху на вбивство, що вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Відомо, що за вбивство чиновника росіяни обіцяли чоловіку будинок у Мелітополі, який місцеві жителі вимушено покинули через окупацію.