20-річному киянину загрожує до восьми років позбавлення волі

СБУ спільно з Нацполіцією затримали 20-річного киянина, який здійснював підпали на замовлення російського ФСБ. Після підпалів росіяни доручили чоловіку готувати замах на одного з офіцерів Сил оборони, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 13 серпня.

За даними слідства, ФСБ вийшла на 20-річного киянина та дала йому завдання підпалити два автомобілі ЗСУ. Після випробування чоловік отримав доручення встановити відеоспостереження та шпигувати за одним з офіцерів ЗСУ, на якого згодом мали скоїти замах російські спецслужби.

«СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу “цілі” і ще не встиг встановити камеру», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час обшуків у 20-річного пособника росіян виявили легкозаймисту суміш для підпалу авто та мобільний телефон із доказами скоєних злочинів. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.