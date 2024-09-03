Координував мережу колишній депутат від «Партії Регіонів»

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ. Мережу, яка готувала диверсії, очолював ексдепутат «Партії регіонів». У його підпорядкуванні були виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні. У пресслужбі СБУ у вівторок, 3 вересня, розповіли, що агенти готували замовні вбивства відомих українців. Одним з таких мав стати блогер Дмитро Гордон.

«СБУ вдалося запобігти диверсіям. Під час багатоетапної спецоперації працівники СБУ затримали всіх чотирьох агентів. Ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб, щоб фізично ліквідувати цих діячів. Серед тих, на кого готували замовне вбивство, був Дмитро Гордон», – розповіли в СБУ.

Затримані завербовані агенти. Фото СБУ, Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора додали, що агентам вдалося підірвати залізничну колію на Полтавщині. Вони планували серію терактів на «Укрзалізниці», щоб перешкодити логістиці ЗСУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили засоби зв'язку та електронні пристрої із доказами роботи на користь окупантів. Всі агенти перебувають під вартою й отримали підозри у держзраді, диверсії та терористичному акті (ст. 111, ст. 113, ст. 258 ККУ).

Наразі триває досудове розслідування. СБУ вдалось встановити працівників ФСБ, які давали вказівки завербованим агентам.