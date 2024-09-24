Затриманому зраднику загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала у Харкові 45-річного військового, якого нещодавно мобілізували. За даними слідчих, він намагався навести російські ракети на підрозділ бригади, у якій проходив службу. Про це у вівторок, 24 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, російська воєнна розвідка завербувала затриманого у серпні цього року. За завданням окупантів, військовий мав скоригувати російський удар по одному з підрозділів бригади, у якій проходив службу. За це українцю пообіцяли переправити його до Росії, де він планував долучитися до російської армії.

Щоб допомогти росіянам завдавати удар, зрадник позначив необхідні локації на Google-картах та надіслав скріншот представнику російської спецслужби. Крім того, він провів дорозвідку поблизу розташування української протиповітряної оборони, яку російські військові планували оминути під час ракетного удару.

Перед атакою на підрозділ українець мав прибути на передову, де окупанти обіцяли створити для нього безпечні умови для переходу лінії фронту. Втім, Служба безпеки затримала зрадника під час підготовки до втечі в Росію. Також СБУ вжила заходів задля убезпечення позицій українських військових, що завадило росіянам втілити свій план. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який затриманий використовував для спілкування з представником російської розвідки.

Слідчі підозрюють затриманого у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). За даними Офісу генпрокурора, суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує зраднику, – довічне ув’язнення та конфіскація майна.