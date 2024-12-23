В Україні тривають роботи зі спорудження захисту для підстанцій

НЕК «Укренерго» отримала від Європейського інвестиційного банку 86 млн євро фінансової підтримки. Кошти спрямують на будівництво антидронового захисту на підстанціях, повідомили у понеділок, 23 грудня, у пресслужбі «Укренерго».

Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт повідомив, що виділені кошти підуть на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії. Захист допоможе забезпечити стабільне постачання енергії для населення та бізнесу.

«Ефективність вже реалізованих проектів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні. Роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити – тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів», – зазначив Олексій Брехт.

У пресслужбі компанії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Європейський інвестиційний банк виділив вже 136 млн євро на українську енергетику.

Нагадаємо, 17 грудня на тлі масованих обстрілів української енергетики з боку Росії Велика Британія екстрено виділила Україні 35 млн фунтів стерлінгів. 20 млн фунтів стерлінгів виділять для «забезпечення надзвичайних потреб в енергії» та підтримку для ремонтних робіт, а 15 млн євро – на гуманітарну допомогу.