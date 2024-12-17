Гроші виділять на ремонт енергосистеми та гуманітарну допомогу

Велика Британія виділила екстрений пакет допомоги у розмірі 35 млн фунтів стерлінгів (понад 42 млн євро) на підтримку української енергетики на тлі масованих російських атак. Гроші підуть на забезпечення надзвичайних потреб в енергії та гуманітарну допомогу, повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії у вівторок, 17 грудня.

20 млн фунтів стерлінгів виділять для «забезпечення надзвичайних потреб в енергії» та підтримку для ремонтних робіт. Крім того, гроші спрямують на забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії. Зокрема, допомога містить проєкт з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, достатніх для забезпечення електроенергією до 20 000 будинків.

Ще 15 млн фунтів стерлінгів виділять на гуманітарну допомогу. Гроші підуть ЮНІСЕФ на забезпечення необхідними речами українців, які цього потребують. Зокрема, 10 млн фунтів стерлінгів виділять на набори швидкого обігріву, ремонт житла, виплати та генератори для внутрішньо переміщених осіб.

Окрім пакета допомоги, Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії – йдеться про економічні обмеження проти 20 суден «тіньового флоту», що перевозять російську нафту в обхід санкціям.

Нагадаємо, 16 грудня Євросоюз схвалив 15-й пакет санкцій для протидії російській агресії. Ухвалені санкції стосуються діяльності так званого «тіньового флоту» Росії, високопосадовців КНДР, а також російських та китайських компаній, які допомагають у російсько-українській війні.