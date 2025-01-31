За шість днів українські військові знищили в районі міста Часів Яр на Донеччині три склади із паливом, їжею та боєприпасами, які росіяни мали використовувати під час штурмів. Про це у п’ятницю, 31 січня, повідомило «Суспільне», з посиланням на слова речника оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитра Запорожця.

Відомо, що воїни 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади виявили 25 січня провіант росіян неподалік колектора, де ворог знищив близько сотні своїх військових.

«25 січня ворог в районі колектора, в якому він здійснив підпал, для того, щоб приховати втрати свої, вони залишили, як ми їх називаємо, «поминальні смаколики», серед яких сухпаї, провіант, боєкомплект та штурмові казки», – розповів Запорожець.

Також 28 січня в районі Часового Яру був знищений такий же схрон з боєкомплектом, паливом та їжею. Ці склади війська Росії мали використати для забезпечення окупантів, які штурмують українські позиції в межах міста.

«Лишаємо без світла, щоб не могли заряджати радіостанції. Таким чином ми порушуємо зв'язок. Паливо для генераторів – це теж зв'язок, електроенергія. Ну і залишаємо їх голодними», – додав речник.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що росіяни, щоб не забирати тіла своїх військових і приховати великі втрати внаслідок удару Сил оборони, підпалили колектор з загиблими поблизу Часового Яру.