Оператори ССО показали кадри спецоперації, яку провели ще у вересні 2024 року

Оператори ССО у четвер, 17 квітня, опублікували кадри спецоперації, яку провели ще у вересні 2024 року, тоді вони виявили та знищили спостережний пост морської піхоти російських військ на Курщині.



Відомо, що операцію зі знищення спостережного посту морської піхоти воїни ССО провели з підрозділом ДПСУ ще в вересні 2024 року. Проте через операційну безпеку показати ці кадри з натільних камер воїнів змогли лише зараз.



Тоді, після ретельного планування та зачистки ворожого спостережного пункту, воїни виявили на тілі знищеного противника з 40-ї бригади тихоокеанського флоту ЗС Росії телефон із постановочним відео. Як зазначили бійці, цей запис пропагандисти розповсюджували для деморалізації та висміювання Сили оборони України під час Курської операції.



«Власник телефону знімав та був «актором» зрежисованих кадрів. Пропагандисти розповсюдили цей фейк 24 вересня 2024 та видали кадри за події, які нібито відбулися в середині вересня. Але тоді ці «актори» з рядів морської піхоти РФ вже були знищені воїнами ССО», – додають у дописі.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, 15 квітня повідомляли, що бійці 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.