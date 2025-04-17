Українські захисники продовжують оборонну операцію

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії і мають певні успіхи. За останні тижні бійці звільнили близько 16 км2 території. Про це у четвер, 17 квітня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби», – зазначив Сирський.

За його словами, на Покровському напрямку українські військові щодня зупиняють близько 30 штурмових дій російських військ. Ворог не змінив плани відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, як наголошує Сирський, задум росіян залишається нереалізованим.

При цьому українські захисники продовжують оборонну операцію, проводять контрнаступальні дії і мають певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 км2 території в районі населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченко.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі.