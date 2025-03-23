Село на Луганщині звільнила Третя штурмова бригада

Воїни Третьої штурмової бригади, насамперед 1-го штурмового батальйону, відновили контроль над населеним пунктом Надія Сватівського району у Луганській області. Про це повідомили на сторінці бригади у неділю, 23 березня.

«Третя штурмова повідомляє: силами бригади, насамперед 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія», – йдеться у дописі.

Загальний обсяг звільнених від ворога територій складає 3 км2.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що взяття Надії коштувало противнику двох місяців зусиль і двох знищених механізованих полків – 752-го і 254-го 20-ї армії Росії.

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Відзначимо, що село Надія вперше було захоплено російською армією у березні 2022 року, у жовтні того ж року воно повернулося під контроль ЗСУ, а потім знову було захоплено окупантами.

За даними Генштабу, 22 березня на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Росіяни намагалися вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

Карта Генштабу, бойові дії на Лиманському напрямку станом на 22 березня

Нагадаємо, 16 лютого українські військові провели низку контратак та звільнили від окупаційних військ село Піщане поблизу Покровська.