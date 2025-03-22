Українські льотчики знищили засоби зв’язку та інше технічне обладнання росіян

У п’ятницю, 21 березня, Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Про це повідомив Генштаб у суботу, 22 березня.

Російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, щоб приховати прикордонну заставу у Глотово Бєлгородської області Росії. Та попри намагання росіян, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.



У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання. У Генштабі наголошують, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.



«Льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також інші складові Сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України», – додають у дописі.

Також повідомляли, що на східному напрямку фронту бійці Сухопутних військ завдали вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу «Бук-М1» російських окупантів.