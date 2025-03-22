Ураження російського ЗРК «Бук-М1» на східному напрямку

На східному напрямку фронту бійці Сухопутних військ завдали вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу «Бук-М1» російських окупантів. Відео з моментом ураження ЗРК оприлюднили в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ в суботу, 22 березня.

Ракетний комплекс «Бук-М1» з боєкомплектом під час його переміщення виявили розвідники 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». По ворожій цілі оператори завдали удару високоточним озброєнням.

На відео видно, що внаслідок підриву снаряда біля ЗРК почалась детонація ракетного палива зенітних ракет.

ЗРК «Бук-М1» — російський самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БпЛА тощо) на малих і середніх висотах (від 30 м до 14–18 км).

ЗРК «Бук-М1» був прийнятий на озброєння в 1983 році. Орієнтовна вартість такого ЗРК становить близько 10 млн доларів.

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