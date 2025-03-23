У п’ятницю, 21 березня, Повітряні сили Збройних сил України успішно уразили місце розміщення російських військових у Торецьку Донецької області. Про це Генштаб повідомив у неділю, 23 березня.

Українські військові уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в Торецьку Донецької області.

Внаслідок удару місце розміщення сил противника повністю зруйновано. Під час цієї операції також було знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

«Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів Збройних сил Росії на Торецькому напрямку. Сили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу», – додають у дописі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 березня, Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області.