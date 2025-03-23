Повітряні сили знищили в укритті на Донеччині російських штурмовиків та операторів БпЛА
В результаті ураження знищено росіян, які переховувалися у підвалі
ЗСУ знищили місце розміщення окупантів у Торецьку
У п’ятницю, 21 березня, Повітряні сили Збройних сил України успішно уразили місце розміщення російських військових у Торецьку Донецької області. Про це Генштаб повідомив у неділю, 23 березня.
Українські військові уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в Торецьку Донецької області.
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