Українські військові покращили тактичне положення на двох критичних напрямках

Українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі. Про це повідомив у вівторок, 15 квітня, командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках», – заявив Наєв.

У коментарі «Українській правді» він уточнив, що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.