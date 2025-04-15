ЗСУ повернули під контроль село Дніпроенергія на Донеччині
Населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому
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Українські військові покращили тактичне положення на двох критичних напрямках
Українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі. Про це повідомив у вівторок, 15 квітня, командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках», – заявив Наєв.
У коментарі «Українській правді» він уточнив, що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.
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