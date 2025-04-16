Оператори ССО виконали задачу без втрат

Бійці 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Про це у вівторок, 15 квітня, повідомили на сторінці ССО.



Під час проведення спеціальних дій, оператори ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі. Та після ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога.

Військові розповіли, що в результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох бійців російської армії, а інших трьох змусили здатися у полон.

«Згодом група відійшла разом з військовополоненими, виконавши задачу без втрат», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня розповідали, що десантники 71-ї окремої єгерської бригади разом із сусідніми підрозділами відбили масований штурм окупантів на Новопавлівському напрямку.