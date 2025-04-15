Росіяни кинули в атаку на Новопавлівському напрямку більше як 20 одиниць бронетехніки

Десантники 71-ї окремої єгерської бригади разом із сусідніми підрозділами відбили масований штурм окупантів на Новопавлівському напрямку. Про це у вівторок, 15 квітня, повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Росіяни кинули в атаку на Новопавлівському напрямку більше як 20 одиниць бронетехніки, серед якої були танки та більш ніж півтора десятка БМП з піхотою. Ворог був націлений на позиції десантників 71-ї бригади та рубежі суміжних підрозділів.

«Зухвалість атаки зашкалювала – окупанти йшли колоною, сподіваючись проломити нашу оборону», – розповідають військові.

Відомо, що попереду броньованих машин росіян йшли мотоциклісти, які маневрували і на швидкості намагалися прорватися до українських десантників. Та розвідка вчасно помітила сили противника, і злагоджені дії артилеристів та пілотів дронів 71-ї єгерської бригади і сусідніх підрозділів розбили бойовий порядок ворога, а потім знищили його.

«Техніка залишилася догоряти на полі бою. Розсіяна піхота намагалася сховатися у посадці, однак була знищена FPV-дронами та скидами», – додають у дописі.

Нагадаємо, 13 квітня повідомляли, що бійці підрозділу «Фенікс» зірвали механізований штурм поблизу Курдюмівки на Краматорському напрямку.