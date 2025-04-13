Прикордонники зірвали механізований штурм росіян на Краматорському напрямку
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції поблизу Курдюмівки
Бійці підрозділу «Фенікс» зірвали механізований штурм поблизу Курдюмівки на Краматорському напрямку. Про це у неділю, 13 квітня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».
За словами військових, днями російська армія здійснила спробу механізованого штурму на Краматорському напрямку.
«Пілоти дронів РУБпАК «Фенікс» відбили черговий штурм противника на бронетехніці в районі Курдюмівки на Краматорському напрямку», – йдеться у дописі.
Зупиняючи наступ ворога українським військовим вдалося знищити:
- бронемашину,
- МТ-ЛБ,
- легкий броньований тягач,
- позицію противника разом з особовим складом.
Екіпажі ворожої техніки також було ліквідовано. Крім цього уражено особовий склад та укриття росіян.
Нагадаємо, 12 квітня Сили оборони відбили масштабний штурм російських військ у Донецькій області, знищивши при цьому кілька одиниць ворожої техніки.