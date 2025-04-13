Штурм зірвали пілоти дронів РУБпАК «Фенікс»

Бійці підрозділу «Фенікс» зірвали механізований штурм поблизу Курдюмівки на Краматорському напрямку. Про це у неділю, 13 квітня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».



За словами військових, днями російська армія здійснила спробу механізованого штурму на Краматорському напрямку.

«Пілоти дронів РУБпАК «Фенікс» відбили черговий штурм противника на бронетехніці в районі Курдюмівки на Краматорському напрямку», – йдеться у дописі.



Зупиняючи наступ ворога українським військовим вдалося знищити:

бронемашину,

МТ-ЛБ,

легкий броньований тягач,

позицію противника разом з особовим складом.

Екіпажі ворожої техніки також було ліквідовано. Крім цього уражено особовий склад та укриття росіян.

Нагадаємо, 12 квітня Сили оборони відбили масштабний штурм російських військ у Донецькій області, знищивши при цьому кілька одиниць ворожої техніки.