ЗСУ знищили російську САУ та дві гаубиці

На Донеччині українські військові знищили дві російські гаубиці Д-30, самохідну артилерійську установку, кілька вантажівок та боєприпаси. У неділю, 13 квітня, Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» оприлюднило відео успішної бойової роботи.

Російську техніку уразили військові підрозділу БпЛА Ivan Franko Group. Росіяни намагались сховати САУ між покинутими житловими будинками, але аеророзвідники помітили та знищили ворожу артустановку.

«Дрон-камікадзе уразив артустановку після чого здетонував боєкомплект, що призвело до видовищного вибуху. Дві гаубиці Д-30 були знищені влучаннями у казенну частину. Також були уражені одразу ще декілька вантажівок “Урал” російської армії», – йдеться у повідомленні.

Д-30 – причіпна гаубиця калібру 122-мм, була створена ще в Радянському Союзі наприкінці 1950-х років. Перебуває на озброєнні понад 15 країн, у тому числі Росії та України. Д-30 призначена для знищення живої сили та вогневих засобів піхоти противника. Також гаубицю застосовують для створення проходів в мінних полях й дротових загородженнях.

Нагадаємо, авіація Збройних сил України вдарила по скупченню росіян біля села Графівка у Бєлгородській області. Цю локацію окупанти використовували для здійснення ротації.