МіГ-29 знищив ротний командний пункт росіян на Херсонщині

На Херсонщині військовослужбовці Повітряних сил за допомогою українського винищувача МіГ-29 вдарили по ротному командному пункту росіян. Відео операції опублікували у Telegram-каналі «Соняшник», пов’язаний з Повітряними силами.

«Авіація продовжує працювати на всіх напрямках, екіпаж МіГ-29 влучним скидом знищує ротний командний пункт і сарай де звично для них розміщався підрозділ охорони», – йдеться у повідомленні.

За даними OSINT-дослідників, знищені будівлі з російськими військовими були розташовані у селі Бабине на Херсонщині. Авіаудару завдали двома французькими авіабомбами AASM HAMMER.

Armement air-sol modulaire (скор. AASM, A2SM або HAMMER) – французькі високоточні боєприпаси, розроблені компанією Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що прикріплюється до некерованої бомби та перетворює її на керовану, дальність боєприпасу становить понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Комплект AASM є аналогом американських JDAM, які також є на озброєнні України.

Про перше бойове застосування AASM українськими військовими стало відомо 3 березня 2024 року. Повітряні сили застосували AASM-250 проти російських окупантів на Авдіївському коксохімічному заводі.