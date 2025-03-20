Удару завдали по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії

У вівторок, 18 березня, українські військові завдали удару по командному пункту мотострілецької дивізії росіян у Бєлгородській області. Про це у четвер, 20 березня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Відомо, що 18 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії. Атакувати ворога вдалося в районі Демидівки Бєлгородської області. За даними Генштабу, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Військові розповіли, що цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

«Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою. Льотчики Повітряних сил Збройних сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України», – додають у дописі.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ виконують операцію в Бєлгородській області Росії. Це стратегічний крок для унеможливлення російського прориву через український кордон.

14 березня Генштаб спростував повідомлення президента США Дональда Трампа про нібито оточення українських підрозділів на Курському напрямку. Повідомлялось, що там тривають активні бойові зіткнення. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання – забезпечила відтягування російських військ зі східних напрямків.