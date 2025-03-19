Президент також спростував інформацію про оточення ЗСУ на Курщині

Збройні сили Україні виконують операцію в Бєлгородській області Росії. Це стратегічний крок для унеможливлення російського прориву через український кордон. Про це у вівторок, 18 березня, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції щодо результатів розмови Дональда Трампа і Владіміра Путіна.

Президент зауважив, що російські окупанти створюють нове скупчення військ навпроти Сумської області, аби завдати сильного удару по регіону. Окрім цього, росіяни накопичують свої війська й на кордоні з Харківською областю, а також на Запоріжжі.

«Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроки Путіна захопити наші додаткові території – а він цього прагне і хоче», – сказав Володимир Зеленський.

Окрім цього, президент заявив, що українські військовослужбовці продовжують виконувати бойові завдання на території Курської області. З його слів, українці перебуватимуть там до тих пір, поки ця операція буде потрібна.

«Ми посилились на сході нашої держави. На мою думку, максимальні речі Курська операція виконала», – підкреслив Зеленський, додавши, що ситуація на кордоні Сумської та Курської областей перебуває під контролем українських військ.

Зауважимо, російське міноборони 18 березня заявило, що для створення «негативного фону» навколо переговорів Дональда Трампа та Владіміра Путіна вранці підрозділи ЗСУ зробили спробу вклинення на територію РФ в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидовка і Прилесьє.

Нагадаємо, 14 березня Генштаб ЗСУ спростував повідомлення президента США Дональда Трампа про нібито оточення українських підрозділів на Курському напрямку. Повідомлялось, що там тривають активні бойові зіткнення. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання – забезпечила відтягування російських військ зі східних напрямків.

16 березня Генштаб опублікував карту, на якій зображено, що українські військові більше не контролюють російську Суджу на Курщині.